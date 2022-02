© Ikea

Ikea erklärt in seinen Mini-Stores, wie Menschen etwa Wasser oder Strom sparen und Lebensmittelabfälle reduzieren können

Das Unternehmen will vor allem zeigen, dass ein nachhaltiger Lebensstil heute nicht mehr teuer sein muss

Ikea setzt sich schon lange für Nachhaltigkeit ein

"Sustainable Living Shops" heißen die kleinen Stores in den großen Ikea-Einrichtungshäusern, in denen das Unternehmen nützliche Alltagshelfer sowie Ideen, Tipps und Tricks für ein umweltbewussteres Leben zuhause bereithält. Das erklärte Ziel: die Menschen zu inspirieren und dabei zu unterstützen, im Einklang mit der Umwelt einen besseren, weil nachhaltigeren Alltag zu leben. Konkret zeigt Ikea dabei nachhaltige Materialien wie Baumwolle, Bio-Kaffee oder Ideen für das Recycling und die Wiederaufbereitung alter Möbelstücke und erklärt, wie Menschen etwa Wasser oder Strom sparen und Lebensmittelabfälle reduzieren können.Die Idee für die "Sustainable Living Shops" basiert auf den Ergebnissen einer globalen Studie der Ikea-Dachgesellschaft INGKA Holding, nach denen nur wenige Menschen das Gefühl haben, zu wissen, was sie konkret tun können, um nachhaltiger zu leben und eine entsprechende Lebensweise zudem für zu teuer halten. Genau da setzt die neue Shop-in-Shop-Lösung an: Ikea will - wie auch von seinem Sortiment gewohnt - verdeutlichen, dass nachhaltige Einrichtungslösungen clever, intuitiv, aber eben gleichzeitig auch erschwinglich sein können. So will das Unternehmen bei seinen Kundinnen und Kunden Hemmschwellen abbauen, die viele bezüglich einer nachhaltigeren Lebensweise haben.Die neue Shop-in-Shop-Lösung ist Teil der Initiative "People & Planet Positive", mit der Ikea weltweit rund eine Milliarde Menschen dazu inspirieren will, einen besseren Alltag innerhalb der Grenzen unseres Planeten zu leben. Ein Fokus liegt dabei auf der Tatsache, dass es heute einfacher und erschwinglicher als je zuvor ist, das Leben in den eigenen vier Wänden nachhaltiger zu gestalten. Ikea selbst hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimapositiv und zirkulär zu werden. tt