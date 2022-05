She Is the Music

© Mercedes-Benz Mercedes-Benz und Alicia Keys bestärken Frauen mit der "Keys to Success“-Kampagne, ihren eigenen Weg zu gehen

Mercedes-Benz und Weltstar Alicia Keys machen sich für mehr Vielfalt in der Musikbranche stark. Die Luxusmarke und ihr Markengesicht starten heute die „Keys to Success“-Kampagne. Hierbei geht es darum, Frauen zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Alicia Keys ist Mitbegründerin der Organisation „She Is the Music“, die Frauen in der Musikbranche weltweit fördert. Der Film im Doku-Stil wird über die Social-Media-Kanäle von Mercedes-Benz gestreut. Die Kreation kommt von Antoni.