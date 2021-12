Bonnie Strange ist keine, die sich in der Öffentlichkeit zugeknöpft gibt. Ihr Instagram-Kanal ist voll von leichbekleideten Fotos, auf denen sie sich in lasziven und provokanten Posen zeigt. Auch die Tatsache, dass sie ein halbes Jahr nach der Geburt ihrer Tochter auf dem Cover des deutschen Playboy zu sehen war, brachte Strange, die mit bürgerlichem Namen Jana Weilert heißt, nicht nur Bewunderung ein.



Womanizer & Bonnie Strange

Die Kritik, die auf sie selbst einprasselt, kontert Strange inzwischen, indem sie sich selbstironisch als "Bad Mom" bezeichnet. Die Womanizer-Kampagne "Rock your #badassmoment" knüpft daran an. Denn Sexualität, das Kernthema der Marke, und die Mutterrolle sollen kein Widerspruch sein, so die Botschaft.Das Kampagnenvideo zeigt Strange denn auch gewohnt aufreizend, den verführerischen Song singt sie selbst. Die Zusammenarbeit mit Womanizer beschränkt sich aber nicht nur darauf: Gemeinsam mit der Marke hat die Influencerin einen eigenen Vibrator entwickelt, der mit der Kampagne beworben wird. Der "badass mom Premium eco Special Edition" ist ab sofort für 189 Euro bei Womanizer selbst sowie bei Lovehoney, Amorelie, Douglas und Orion erhältlich."Egal, was und wie wir es tun – alles wird heutzutage bewertet", sagt Strange selbst über die Kampagne. "Nehmen wir uns Zeit für uns, sind wir egoistisch. Nehmen wir uns keine Zeit, lassen wir uns gehen. Machen wir Karriere, sind wir Rabenmütter. Bleiben wir zuhause, sind wir nicht ehrgeizig genug. Haben wir Lust auf Sex, ist das unangemessen – und so weiter und so weiter. Das ist Bullshit. Wir möchten alle Mütter und werdenden Mütter dazu ermutigen, sich von diesen Idealen zu lösen und zu sagen: ‚Fuck. That. Ich bin eine badass mom‘."