TK: Der Live-saving Handjob

So weit, so normal. Doch an der Stelle, an der normalerweise der nicht jugendfreie Teil beginnt, bricht das Video plötzlich ab - und Aurora erklärt anhand eines Silikonmodells, wie Mann selbst seine Hoden auf ungewöhnliche Veränderungen abtastet. Natürlich ist die Anleitung auch zur Fremddurchführung geeignet.Mit der Kampagne verfolgt die TK definitiv ein wichtiges Ziel. Denn nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts erkranken in Deutschland jährlich etwa 4.200 Männer neu an Hodenkrebs. Doch während es für Frauen zur Routine gehört, regelmäßig die Brüste abzutasten bzw. abtasten zu lassen, fehlt vielen Männern das Bewusstsein für gefährliche Knotenbildungen an dieser sensiblen Körperstelle. Dabei sind die Heilungschancen bei dieser Krankheit sehr gut - wenn sie früh erkannt wird. So schreibt es auch die TK auf der Microsite zur Kampagne Dass die Krankenkassen dafür jedoch das Stilmittel des Erwachsenenfilms wählt, kommt bei einigen Nutzerinnen und Nutzern im Web gar nicht gut an. Die Influecerin Louisa Dellert etwa kommentiert und dem TK-Beitrag auf Instagram: "Aufklärung ist super wichtig & der Humor dabei auch. Aber nicht so." In eine ähnliche Kerbe haut Model Tessa Bergmeier. Sie meint: "Das hat 0 was mit lustig und Humor zu tun." Ganze 69 Instagram-Likes bekam der Kommentar der Nutzerin "fromsarawith": "Sexistisch und unlustig". Weitere Kommentare auf Instagram handeln von Vergleichen mit den 50er Jahren bis hin zu Ankündigungen, jetzt die Krankenkasse zu wechseln. Auf Youtube hingegen, wo das Video bereits knapp 20.000 Aufrufe, ist der Sound in den Kommentaren etwas anders. Knapp 70 Wortmeldungen gab es dort bislang (Stand: 3.2., 10:15 Uhr). Die meisten davon wohlwollend, wobei einige lobend hervorheben, dass die Kampagne definitiv Aufmerksamkeit erzeuge. Und das sei ja das Ziel.