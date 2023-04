It Works

Der Igel ist eine der Masken, die in dieser Staffel bei "The Masked Singer" einen der teilnehmenden Stars verhüllen

Am 1. April startete die neue Staffel der Pro-Sieben-Erfolgsshow "The Masked Singer", in der Promis getarnt durch aufwendige Kostüme Gesangs-Performances abliefern. In Hamburg erhöht aktuell eine spezielle Außenwerbe-Installation die Aufmerksamkeit für die Sendung.

"The Masked Singer" geht dieses Jahr bereits in die achte Runde und wird immer samstags zur Prime Time um 20:15 Uhr auf Pro Sieben ausgestrahlt. Auch in der neuen Staffel sind die prominenten Sängerinnen und Sänger unter aufwendig gestalteten Masken versteckt, mit dem Ziel, so lange wie möglich ihre Identität geheim zu halten. Eine dreiköpfige Jury versucht kollektiv zu erraten, wer sich in den Kostümen verbirgt.





Der Außenwerber It Works hat gemeinsam mit PoolOne / Outframe für die SevenOne Entertainment Group zum Beginn der aktuellen Staffel eine großangelegte (D)OOH-Kampagne inklusive Special Mural in Hamburg installiert. An einer Außenwand in der Hansestadt ist ein großes Graffiti von einem Igel zu sehen - eine der Masken bei "The Masked Singer".



Bei Anbruch der Dunkelheit können sich Passantinnen und Passanten auf ein vor der OOH-Fläche markiertes Feld stellen. Spezielle Sensoren und Bewegungsmelder an diesem sogenannten Special Mural registrieren jeden, der mindestens fünf Sekunden lang auf dem Button verharrt und lassen in der Sonnenbrille des Igels weitere Masken aus der Pro-Sieben-Show erscheinen. Auch installierte LED-Stachel leuchten dann auf. Das animierte Graffiti gibt es noch bis zum 18. April an der Stralsunder Str. 1 im Hamburger Stadtteil St. Georg in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes zu bestaunen.

