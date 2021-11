So will Fressnapf auch Heimtieren ein frohes Weihnachtsfest bescheren

© Fressnapf Tierheimtiere kommen nicht nur an Weihnachten oft zu kurz. Fressnapf hat sich daher eine besondere Aktion überlegt

Hunde, Katzen, Kaninchen: Haustiere waren seit Pandemiebeginn gefragt wie selten zuvor und haben so manch einsame Seele und genervte Familie tröstend durch die Lockdown-Phasen begleitet. Auch viele Tierheim-Schützlinge haben dadurch ein neues Zuhause gefunden - doch eben längst nicht alle. Diese heimatlosen Tiere stellt Fressnapf in einem anrührenden kleinen Animationsfilm in den Mittelpunkt seiner diesjährigen Weihnachtskampagne. Zudem werden in den Filialen "Wunschbäume" aufgestellt, unter die Kunden Geschenke für die Vierbeiner legen können.