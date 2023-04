Die farbenfrohen Werbemotive sind nicht zu übersehen

Die Felix Burda Stiftung wirbt an deutschen Bahnhöfen mit auffällig bunten QR-Codes und dem Kackhaufen-Emoji. Dabei verfolgt die Organisation ein wichtiges Anliegen.

Die Felix Burda Stiftung wirbt mit knallbunten Werbemotiven, über die ein Kackhaufen-Emoji wandert, auf LED-Screens für die Darmkrebsvorsorge. Die Agentur Serviceplan Health & Life und der Außenwerber Ströer haben die Kampagne im Auftrag der Organisation umgesetzt. Die Digital-Out-of-Home-Motive sind im Rahmen einer Aktionswoche auf Public Video Infoscreens sowie Public Video Stations an Bahnhöfen in 120 deutschen Städten ausgespielt worden. Die Slogans "Kostet nix", "Komplett umsonst" und "100% Rabatt" sollen Vorbeigehende darauf aufmerksam machen, dass sie ab dem 50. Lebensjahr eine kostenlose Untersuchung zur Darmkrebsfrüherkennung durchführen lassen können. Passanten, die den auffälligen QR-Code scannen, gelangen auf die Website www.dealdeineslebens.de . Dort gibt es Informationen über die Vorsorgeuntersuchungen Darmspiegelung und Stuhltest. Die Seite ist in leichter Sprache verfasst und kann bei Bedarf auch in verschiedene Sprachen übersetzt angezeigt werden.