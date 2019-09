© Serviceplan

Harry Potter lässt grüßen, auch die Referenten winkten und lächelten dabei freundlich aus dem Programm heraus. Ein Real-Life Praxisbeispiel, was digitale Transformation heute vermag. Denn um Transformation geht es den ganzen Tag, hier im Münchner Haus der Kommunikation. Es ist das Motto des 15. Innovationstages.Transformation beschäftigt derzeit nicht nur Unternehmen und Gesellschaft, auch Europa ist derzeit gewaltigen Umbrüchen ausgesetzt. Man denke nur an den Brexit, die Flüchtlingskrise und den zunehmenden Rechtsruck, den Europa gerade erlebt. Nicht zu vergessen die Digitalisierung, bei der Europa das Hase- und Igel-Spiel gegen Ost und West gleichermaßen zu verloren haben scheint. Dass Europa dennoch die innovative Kraft und die richtigen Werte hat, „um bei der Gestaltung der digitalen Zukunft eine entscheidende Rolle als Gegenpol zu China und den USA zu spielen“, davon ist Viviane Reding überzeugt. In ihrem Vortrag zum Thema „Transforming Europe“ machte die Ex-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Mut. „Europa ist stark. Und was uns stark macht, ist unser Binnenmarkt. Es ist ein Machtinstrument, wenn man versteht, es einzusetzen."Und Europa versteht es zunehmend, glaubt Reding, in die Nische zu springen, die beispielsweise Trump durch Aufkündigung von Handelsabkommen geschaffen hat und hat seinerseits Verträge mit anderen Staaten geschlossen. Mehr und mehr könne Deutschland da auch seine Werte diktieren. „Datenschutz“, sagt Reding, sei unabdingbarer Bestandteil jeden Abkommens. Die viel gescholtene DSGVO ein Erfolg. „Wie war das vorher?, erinnert Reding: „Unternehmen mussten eine ganze Armada an Juristen beschäftigen, um Geschäfte im Binnenmarkt tätigen zu können.“ Und schon wird die DSGVO kopiert, Indonesien etwa möchte die entsprechenden Regelungen in die eigene Gesetzgebung einarbeiten, Kalifornien hat es bereits verankert. Reding ist überzeugt: Europa wird auch die Herausforderungen der Digitalisierung meistern.Diesen Herausforderungen haben sich Philipp Morris, McDonald‘s und Sixt bereits gestellt. Unter dem Titel „Transforming Business“ präsentieren die drei Unternehmen, wie sie ihr Geschäftsmodell in den letzten Jahren umgestellt hatten. Den gewaltigsten Umbruch hat zweifellos Philipp Morris durchlaufen. Der größte Tabakkonzern mutiert zum Nichtraucherunternehmen. „Es war kein Kodak-Moment“, sagt Scheib. Mit immer noch 38 Prozent Marktanteil handelt das Unternehmen aus einer Position der Stärke heraus.Elf Milliarden Umsatz hat das Tabakunternehmen im vergangenen Jahr mit dieser standhaften Zielgruppe der eisernen Raucher verdient und arbeitet dennoch an einer rauchfreien Zukunft. Sozialer Druck, neue Wettbewerber außerhalb der Tabakbranche, gesetzliche Vorgaben und sich ändernde Konsumentenverhalten - noch laufen die Geschäfte gut, aber das wird sich ändern bei Philip Morris, das sich mit der E-Zigarette Iqos derzeit selbst kannibalisiert und ein neues Geschäftsfeld aufbaut. „Das ist die radikalste Veränderung, die wir jemals als Konzern durchgemacht haben, und sie betrifft alle Unternehmensebenen", sagt Scheib: das Produkt (Elektrinik statt Tabak), ebenso wie die Marke – man verabschiedet sich mit Marlboro von 82 Prozent Milliarden Markenwert gegenüber quasi 0 Euro für Iqos und die Gesellschaft: „Früher mussten wir uns rechtfertigen, für unseren Konzern zu arbeiten. Jetzt werden wir zum Innovationstag eingeladen.“ Fundamentale Änderungen gibt es auch bei Vertriebswegen (online und Flagstores – statt Automaten). Besonders der Onlinevertrieb treibt auch die Digitalisierung voran: „Wir müssen uns heute mit Tools und Daten beschäftigen, das kannten wir in der Form nicht.“So ähnlich war das auch bei McDonalds. „Gibt es etwas analogeres als Essen und Trinken?“, fragt Susan Schramm, CMO bei McDonald’s. Der größte Fast-Food-Konzern baut all seine Standorte in sogenannte „Restaurants der Zukunft“ um. Hier gibt es Tischservice, das Essen soll frisch zubereitet werden und man kann seine Burger individuell an Bestellcomputern zusammenstellen. Vor einem Jahr brachte der Konzern eine neue App heraus, mit der man erstmals Essen mobil bestellen konnte. Zudem setzt der Konzern auf eine Personalisierung des Angebots.Dass Daten das Gold des 21. Jahrhunderts sind, hat sich auch bei McDonald’s herumgesprochen. „Früher haben wir den Besucher klassifiziert: ,Er war da', heute wollen wir mehr über ihn wissen und das Angebot zunehmend auch auf ihn zuschneiden." Diese Daten zu heben, dabei sollen Experten helfen. Ende März hat McDonald‘s das israelische Start-up Dynamic Yield gekauft. Kerngeschäft des Unternehmens ist es, Daten mithilfe künstlicher Intelligenz auszuwerten. Wohin das führen soll? „In Sachen Personalisierung stehen wir noch am Anfang. Aber wir haben sehr vieles vor“, verspricht Schramm.Das hat zweifellos auch Sixt. Auf dem Innovationstag präsentiert Robin Ruschke, Senior Vice President Global Brand Strategie and Communications das neue Mobilitätskonzept. „Wir standen schon immer dafür, den Menschen, die Mobilität so einfach wie möglich zu machen.“ Genau dieses Prinzip verfolgt Sixt nun konsequent weiter: Der bayerische Autovermieter legt seine drei Geschäftsfelder Sixt Rent, Sixt Share und Sixt Ride zusammen. Über eine App bekommen Kunden übergreifend Zugriff auf alle Angebote des Unternehmens. „Wir lösen den Unterschied zwischen Autovermietung und Carsharing auf“, sagt Ruschke.Carsharing allein sei nur ein Nischenmarkt, 1,1 Milliarden stark, die Autovermietung dagegen habe ein Marktvolumen von 58 Milliarden Dollar, Taxi und private Mitfahrgelegenheiten sogar von 285 Milliarden Dollar. Sixt bietet seinen Kunden alle drei Dienste auf einer einzigen App. Unser Ziel ist ganz klar, Fahrzeuge überall auf der Welt anzubieten, egal auf welchem Weg“, sagt Ruschke. Aus diesem Grund sei Sixt share auch eine Total offene Plattform, an der sich Mobilitätsanbieter jeder Art andocken können.Jeff Lunsford, CEO von Tealium,wird das gerne hören. Er zeigt in seinem Vortrag anhand spannender Best Cases, wie sich die Customer Journey auf jegliche digitalen Touchpoints und Smart-Home-Anwendungen ausweiten lässt. „Es ist wichtig, alle Daten in einer übergreifenden Plattform zu sammeln und auszuwerten“, wirbt Lunsford für sein eigenes Unternehmen, den Tealium bietet genau solch ein Lösung an. Auf dem Innovationstag zeigt er wie solch eine 360-Grad-Sicht auf den Costumer für Unternehmen funktioniert hat. Epson etwa habe konsequente Auswertung von Daten die Conversion Rates verachtfacht. Die Hotelkette Barcelo ihre Erlöse vervielfacht. Wie das genau vonstatten ging, verrät der Tealium-CEO zwar nicht, dafür aber die Grundsätze im Umgang mit der CustomerJourney. Zu aller Anfang: alle Daten zu einer 360 Grad Sicht vereinen. Das aber bitte schön, so Lunsford in Echtzeit. Und Daten müssten selbstverständlich nutzbar für Machine Learningsein. Und frei von Silos verfügbar im ganzen Unternehmen.