Diese Marken-Champions begeistern Kunden in Deutschland am meisten

© Pixabay.com In der Grillnation Deutschland dürfte es nicht erstaunen, dass die Begeisterung für Grillhersteller besonders hoch ausfällt

Welche Marken bei ihren Kunden in Deutschland besonders hohe Begeisterung hervorrufen, hat die Analysegesellschaft Service Value in der Untersuchung "Marken-Champions" nun zum vierten Mal ermittelt. Für das Ranking wurden 2.396 Unternehmen aus 218 Branchen hinsichtlich ihres "Brand Fascination Score" (BFS) untersucht, der rein auf Verbrauchermeinungen basiert. Ganz vorne dabei sind Amazon, Lego und Haribo, bei den beliebtesten Branchen schneiden Grillhersteller, Gebäck und Schokolade am besten ab.