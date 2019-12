Fußballstudie 2019: Die stärksten Vereinsmarken Deutschlands

Rang Verein Markenindex Veränderung zu 2018 1 Borussia Dortmund 61,24 3,67 2 Bor. Mönchengladbach 52,06 -2,71 3 FC St. Pauli 51,24 -1,94 4 4 Eintracht Frankfurt 50,21 0,34 5 5 SC Freiburg 49,39 -6,64 6 6 SV Werder Bremen 49,37 2,00 7 7 VfL Bochum 48,60 4,37 8 8 1. FC Köln 47,81 -2,84 9 9 Arminia Bielefeld 47,41 3,75 10 10 TSG 1899 Hoffenheim 46,54 -3,32 11 11 FC Bayern München 46,01 -0,01 12 12 Hamburger SV 45,26 4,03 13 13 VfB Stuttgart 44,36 0,32 14 14 Bayer 04 Leverkusen 44,28 -3,27 15 15 FC Augsburg 43,50 -6,36 16 16 1. FC Union Berlin 43,49 1,84 17 17 1. FSV Mainz 05 43,46 0,78 18 18 1. FC Nürnberg 43,33 -5,05 19 19 FC Schalke 04 43,00 -2,42 20 20 VfL Wolfsburg 42,51 -3,30 21 21 RasenBallsport Leipzig 39,99 5,72 22 22 Hannover 96 39,32 -5,14 23 23 SG Dynamo Dresden 39,31 0,94 24 24 Hertha BSC Berlin 39,26 -3,24 25 25 VfL Osnabrück 36,00 neu 26 26 SV Darmstadt 98 35,82 -2,87 27 27 Fortuna Düsseldorf 35,60 -8,96 28 28 Karlsruher SC 34,32 neu 29 29 SV Sandhausen 34,28 1,40 30 30 FC Erzgebirge Aue 34,00 -8,56 31 31 SC Paderborn 07 33,87 -5,49 32 32 SpVgg Greuther Fürth 30,39 -10,71 33 33 Holstein Kiel ** 29,86 -13,22 34 34 SSV Jahn Regensburg 27,96 -2,25 35 35 1. FC Heidenheim 27,69 -5,64 36 36 SV Wehen Wiesbaden 22,00 neu

Quelle: Universität Braunschweig

Zur Methodik Der Markenindex setzt sich zusammen aus der Vereinsbekanntheit sowie der Vereinseinstellung. Diese wird über die Abfragen des Vereins als „sehr sympathisch“, „sehr gut“ und „sehr attraktiv“ als Globalurteil positiver und negativer Markenassoziationen zum Verein abgebildet. Berechnungsbeispiel der Markenstärke des Siegers Borussia Dortmund: Vereinsbekanntheit von 100 Prozent x Vereinseinstellung von 61,24 Punkten entspricht einer Vereinsmarkenstärke von 61,24 Punkten. Für die Studie wurden 4.169 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählte Menschen in Deutschland befragt.

„Wir sympathisieren oft mit Personen, Vereinen oder auch Marken allgemein, die mit verhältnismäßig geringen finanziellen Mitteln gegen eine etablierte und vermeintlich stärkere Konkurrenz antreten.“ Christof Backhaus, Aston Business School Teilen

So konnte Borussia Dortmund seinen Titel als "Markenmeister der Fußball-Bundesliga" erneut verteidigen. Die Schwarze-Gelben standen damit seit Einführung der Studie jedes Mal an der Spitze. "Borussia Dortmund hat es in allen drei Teildimensionen der Markeneinstellung zurück in die Top 3 geschafft," erklärt, Inhaber des Lehrstuhls für Dienstleistungsmanagement an der TU Braunschweig.Die Nummer zwei in diesem Jahr ist. Die "Fohlen" arbeiteten sich gegenüber dem Vorjahr einen Platz vor, obwohl sie einen schlechteren Markenindex einfuhren als 2018. Das liegt vor allem daran, dass der Vorjahreszweitedeutlich Federn lassen musste und auch dersich nicht verbessern konnte.Nutznießer dieser Konstellation ist neben den Gladbachern auch. Die seit zwei Jahren sowohl auf als auch abseits des Platzes bärenstark aufspielenden Hessen schoben sich im Vergleich zum Vorjahr zwei Plätze nach vorne. Ein noch größerer Sprung - nämlich von Rang zehn auf Platz sechs - gelang demDas Ranking zeigt einmal mehr, dass sportliche Performance und Markenindex nicht immer Hand in Hand gehen müssen. Letztendlich ist es auch in der Fußball-Bundesliga wie in der Markenartikel-Industrie: Die Menschen definieren ihre Meinung zu einer Vereinsmarke über die Assoziationen, die sie mit dieser Marke haben - und nicht über den Tabellenplatz.Bestes Beispiel hierfür ist der. Trotz des Abstieges in die zweite Bundesliga konnte sich der Nordclub durch signifikante Verbesserungen in Bezug auf die "Sympathie", "Qualität" und "Attraktivität" um 4,03 Punkte in der Markenstärke verbessern. Durch den Sprung von Platz 24 auf Platz 12 des Vereinsmarkenrankings ist der HSV der plätzemäßig größte Aufsteiger des diesjährigen Rankings.Natürlich bedingen sich sportliches Abschneiden und Vereinsindex dennoch. Das zeigt sich insbesondere an, das gegenüber 2018 ganze elf Plätze gut macht. Durch die Teilnahme an der Europa League sowie das Erreichen des DFB-Pokalfinales profitiert der Verein den Braunschweiger Forschern zufolge vor allem von einer deutlich gesteigerten Vereinsbekanntheit (76,19 Prozent, ein Plus von 7,50 Prozent).Im Vergleich zum Vorjahr wechseltvom größten Aufsteiger zum stärksten Absteiger, was mit einem Verlust von 13,22 Punkte des Markenindex einhergeht. Trotz der sportlich soliden Saison der "Störche" verschlechtert sich sowohl die Bekanntheit als auch die Einstellung gegenüber dem Verein. Zweitgrößter Absteiger mit einer Verschlechterung von 10,71 Punkten in der Markenstärke ist die, die insbesondere in puncto Sympathie große Verluste hinnehmen muss.Und? Im Gesamtranking auf Rang elf, sind die Münchner in der Kategorie Sympathie nach wie vor das Schlusslicht. Das verhindert jedes Jahr aufs Neue, dass der deutsche Rekordmeister eine höhere Gesamtplatzierung einnimmt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Sympathiewert des FC Bayern sogar noch einmal verschlechtert (-2,27 Prozent)."Es zeigt sich auch dieses Jahr wieder, dass es Vereine gibt, die von der Öffentlichkeit sehr zwiegespalten gesehen werden", sagt Woisetschlägers Mitarbeiterin. "Nehmen wir zum Beispiel den FC Bayern München: Entweder man ist Fan oder man ist einfach dagegen. Und das, weil sie in ihrer Außenwirkung als unsympathisch bewertet werden und nicht, weil man ihnen die spielerische Qualität abspricht. Denn der FC B wird zeitgleich als qualitativ bester Verein eingestuft."Den Spitzenplatz im Sympathie-Ranking sichert sich wie im Vorjahr der SC Freiburg mit 63,59 Punkten. Das Abschneiden der Breisgauer im Sympathieranking könne vermutlich zumindest teilweise auch auf einen gewissen 'Sympathie-Bonus' zurückgeführt werden, glaubt, Professor für Marketing an der Aston Business School. "Wir sympathisieren oft mit Personen, Vereinen oder auch Marken allgemein, die mit verhältnismäßig geringen finanziellen Mitteln gegen eine etablierte und vermeintlich stärkere Konkurrenz antreten."In der Befragung wurden die zum zweiten Mal zu ihrem Lieblingsverein befragt. Hierbei zeigte sich, dass die Fans des SV Wehen Wiesbaden ihren Lieblingsclub mit 87,50 Punkten am besten bewerten. Hannover 96 hingegen wird mit 65,25 Punkten am schlechtesten im Fan-Ranking bewertet und hat somit die Erwartungen der Fans nicht erfüllt. Vereine mit einer breiten Fanbasis wie der FC Bayern München oder auch Schalke 04 werden dagegen von ihren eigenen Fans deutlich besser beurteilt und können somit im Vergleich zum Markenranking der zufällig zugeteilten Vereine Plätze gut machen. ire