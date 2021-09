Viermal das gleiche Foto, der gleiche Text - lediglich unterschiedliche Filter: So wiesen Annalena Baerbock und Robert Habeck (Grüne) sowie Christian Lindner und Volker Wissing (FDP) darauf hin, dass sie nach der Wahl nun damit begonnen haben, Gemeinsamkeiten für eine mögliche Koalition auszuloten - und sich dabei offenbar auf einem guten Weg befinden.Das Foto schlug ein wie eine Bombe, gehörte es doch zu den wenigen Vorgängen des politischen Betriebs, die dieser Tage nicht sofort an die Medien durchgestochen werden (Stichwort "Handy-Alarm" bei der Bild). Zahlreiche Memes werden seitdem in den sozialen Netzwerken herumgereicht (Etwa: "Silbermond sind zurück. So sehen sie jetzt aus - fühlst du dich alt?"). Und natürlich dürfen auch Markenaktionen zum bereits jetzt wohl berühmtesten Selfie des laufenden Jahres nicht fehlen.Wo sonst Sixt recht flott ist, wardiesmal schneller. "Gruppenselfie mit Filter" lautet der Text auf dem Motiv, das am Mittwoch gepostet wurde und diverse Küchenutensilien zeigt - darunter einen Behälter für Kaffeefilter. Im Begleittext heißt es: "Wenn du ein Rezept für die Zukunft suchst und die Welt nur darüber spricht, ob das jetzt sein musste, mit dem Filter." Das sitzt: Bis heute bringt es das Bild auf über 2000 Likes und fast 100 Shares bei Facebook sowie rund 15.000 Likes bei Instagram., zuletzt ohnehin recht aktiv im Wahlkampf ließ sich dennoch nicht lumpen und postete wenige Stunden später ebenfalls ein Motiv zu dem Selfie - allerdings verwendete das Unternehmen in guter Tradition das Original und bastelte eine Eigenwerbung drumherum. "Der günstigste Weg zu Sondierungsgesprächen in Berlin" heißt es in der Caption, dazu der Hinweis auf die Tarife im Mobilitätsangebot Sixt Share. Auf Facebook kam das vonkreierte Motiv bislang noch nicht zum Fliegen, sammelte innerhalb von 15 Stunden nicht einmal 250 Likes. Für Sixt-Verhältnisse sehr wenig, allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass der Viral-Effekt noch eintritt. Auf Instagram sieht es besser aus, dort hat Sixt bislang mehr als 800 Likes gesammelt.Der Vergleich scheint somit klar an Ikea zu gehen - der Möbelhändler verfügt allerdings auf Instagram (1,3 Millionen Follower) über eine deutlich größere Community als Sixt (37.200 Follower). Auf Facebook wird für Ikea nur die Größe der globalen Community ausgewiesen (rund 30,9 Millionen). Sixt bringt es hier auf etwa 1,1 Millionen Fans. ire