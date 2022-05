IKEA Spot "Sport" (20s)

IKEA Spot "Dinner" (20s)

IKEA Spot "Sperrmüll" (20s)

"Ob zuhause oder unterwegs: Überall kann man mit seinem Verhalten zu mehr Nachhaltigkeit beitragen", erklärt, Marketing Communications Manager bei Ikea Deutschland, mit Bezug auf Ikeas aktuelle Nachhaltigkeitskampagne. Nicht nur in seiner Markenkommunikation auch bei seinem Produktsortiment setzt das schwedische Möbelhaus schon lange auf Nachhaltigkeit. Mit seinen Produkten wolle Ikea dabei helfen, dass nachhaltiges Handeln nicht nur möglich, sondern auch selbstverständlich werde, so Albert weiter.Wie "selbstverständliche Nachhaltigkeit" konkret aussehen kann, zeigen die Protagonisten der vier TV-Spots. In jeweils 20 Sekunden geben sie Einblicke in den Alltag einer Familie, die auch in den Momenten nachhaltig handelt, in denen es unpassend oder nebensächlich erscheint.So verstummt beispielsweise während eines Geschäftsdinners das Gelächter am Tisch, als einer der Protagonisten plötzlich eine Aufbewahrungsbox hervorholt, um sich das übrig gebliebene Essen einpacken zu lassen. Weniger peinlich berührt, mehr überrascht reagiert der Sportlehrer in einem weiteren Spot, als die weibliche Protagonistin ihren Sprint unterbricht, um eine herumfliegende Plastiktütein den Müll zu entsorgen. “Es gibt Momente, in denen nachhaltiges Handeln unpassend erscheint oder eben noch keine Selbstverständlichkeit ist. Mit dieser Beobachtung wollen wir Menschen zu einem nachhaltigen Handeln ermutigen”, so, Geschäftsführer Kreation thjnk Berlin, über die Zielsetzung der Kampagne.Der Video-Content wird ab dieser Woche reichweitenstark im TV, Online und in Social Media eingesetzt. Die Kampagne ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit verschiedener Agenturen aus Ikeas Agenturpool. Als Lead-Agentur warfederführend bei der Produktion der Kommunikationsmaßnahmen für die gesamte DACH-Region. Verantwortlich auf der Produktionsseite ist, Regie führtekümmert sich um die klassische und digitale Mediaplanung,verlängert die Kampagne in die sozialen Medien. Für das Performance Marketing (SEA, SEO, Affiliate) istzuständig. jh