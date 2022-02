Digitalspots bilden das Kernstück der inhouse produzierten Kampagne (Konzept: Agenture PULP), die am 7. Februar startet und neben den Hauptspots auch auf weitere Videoclips, auf Self-care-Tutorials und Gewinnspiele setzt. Ausgespielt wird die Kampagne in den Social-Media-Kanälen von Flaconi sowie als Newsletter-Integration. Dazu gibt es eine eigene Landingpage , Paid Media und Public Relations.In den Spots geben die drei Influencerin:innen @gio.luciaa, @jette und @julia.dalia kurze Einblicke, wie man die Liebe zu sich selbst feiern kann. Das Motto dazu: "I have a crush on me!" Wer so verknallt in sich selbst ist, so das Credo, der kann sich auch selbst verwöhnen - mit Beautyprodukten, mit dem Auftragen vom Lieblingslippenstift, aber auch mit einer Auszeit oder dem eigenen Hobby. Hauptsache Me-Time-Ritual.

Online-Pure-Player für Beauty und Kosmetik mit einer eigenen Umfrage - allerdings unter den eigenen Flaconi-Instagram-Abonnent:innen: Die kam zu dem Ergebnis, dass mehr als zwei Drittel der Befragten sogenannte Quality Time einer klassischen Valentinstags-Verabredung mit Romantikfaktor vorziehen. Bei der Frage Rote-Rosen-Abo oder wöchentliches Beauty-Treatment liegt letzteres bei 90 Prozent der Teilnehmer:innen vorn. Und mehr als die Hälfte gibt an, in diesem Jahr sowieso schon einen Me-Dy statt V-Day zu feiern.



"In Zeiten, in denen klassische Paarbeziehungen nicht unbedingt die Lebensrealität unserer Audience abbilden, glauben wir, dass man neben der Liebe zu seinem/r Partner:in auch die vielleicht wichtigste Beziehung in seinem Leben feiern sollte: Die Beziehung zu sich selbst", erklärt Marie-Luise Frickel, VP Brand bei Flaconi. Daher setze man in diesem Jahr auf den "Me Day" als ein Zelebrieren von Me-time und Self-care: "Wir haben unsere Kund:innen befragt und eine deutliche Antwort erhalten: Mehr als zwei Drittel würden sich selbst - vor einer anderen Person - an erste Stelle setzen." Bleibt zu hoffen, dass eine gesunde Portion Egoismus nicht irgendwann in Gleichgültigkeit gegenüber anderen umschläft. son

Dass es dabei nicht um das Aufspringen auf den Trend zu mehr Selbstliebe geht, der in den sozialen Netzwerken schon seit geraumer Zeit ein wichtiges Thema ist, untermauert der