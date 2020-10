© Klarna Klarna rückt die Berliner Ballroom-Szene ins Rampenlicht

In seinen Werbekampagnen gibt sich der Shopping-Service Klarna gerne betont knallig und extravagant - und will so vor allem die junge Zielgruppe von seinen Produkten überzeugen. Bestes Beispiel dafür ist der aktuelle Auftritt "Shopping, wie du es liebst", mit dem das schwedische Unternehmen auch vermitteln will, dass jeder zu seinen Shopping-Gewohnheiten stehen soll, so ungewöhnlich sie auch sein mögen. Um dieses Credo zu untermauern, dreht Klarna die Kampagne jetzt mit einer fünfteiligen Videoreihe weiter, die die LGBTQIA+-Community und die Ballroom-Szene Berlins ins Rampenlicht rückt.