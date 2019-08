DFL Stiftung - Seite an Seite

Manuel Neuer, Serge Gnabry (beide FC Bayern München), Daniel Caligiuri (Schalke 04), Marco Reus, Mario Götze (beide Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Davie Selke, Niklas Stark (beide Hertha BSC), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) sowie Fredi Bobic (Vorstand Sport von Eintracht Frankfurt) - sie alle sind in dem Hauptspot "Seite an Seite" mit jungen Sportlern und Sportlerinnen wie Niko Kappel (Paralympicssieger im Kugelstoßen und Kurator der DFL Stiftung), Niklas Kaul (U20-Weltrekordhalter im Zehnkampf), Kunstturnerin Elisabeth Seitz oder Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst zu sehen.Entwickelt wurde die Kampagne einmal mehr von der DFL-Leadagentur(Produktion:, Regie:). Der Film kommt in zwei 30-sekündigen Versionen ab 30. August im Bundesliga-Umfeld bei den Rechteverwertern Sky, DAZN, der ARD, auf Sport 1 sowie bei Nitro zum Einsatz. Begleitend gibt es Social-Media-Maßnahmen sowie mehrere Anzeigenmotive.Die DFL Stiftung setzt sich seit ihrer Gründung 2008 für junge Menschen ein. Eine große Rolle spielt dabei die Unterstützung junger Athletinnen und Athleten aus über 50 olympischen und paralympischen Sportarten sowie dem Gehörlosen-Sport. Laut eigenen Angaben hat die DFL Stiftung über die Deutsche Sporthilfe bereits rund 550 Sportlerinnen und Sportler unterstützt, die 474 Medaillen für Deutschland gewonnen haben, davon 63 bei Olympischen Spielen und den Paralympics. tt