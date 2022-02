Der wichtigste Rohstoff der Welt ist nicht mehr das Öl, sondern Daten, titelte im Mai 2017 The Economist . Die Zeitschrift beschrieb in dem dazugehörigen Artikel den grundlegenden Wandel der Wirtschaft und den Siegeszug von datenbasierten Geschäftsmodellen wie Google, Facebook oder Amazon. Die Schlagzeile machte Furore und wurde später auf zahlreichen Kongressen immer wieder verkürzt zitiert: Daten seien das neue Öl des Marketing, hieß es dabei meist. Inzwischen ist aus diesem Bonmot eine Binsenweisheit geworden. Denn es gilt längst als unstrittig, dass Daten in einer digitalisierten Geschäftswelt die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg bilden.



Im E-Commerce sind es die Kundendaten, denen allerhöchste Bedeutung zukommt. Sie geben Aufschluss darüber, wie oft ein Kunde kauft, welche Beträge er ausgibt und auf welchen Kanälen er anschließend sinnvollerweise wirbt: Display Ads, Social Media, Newsletter oder Print-Mailing . Allerdings nur, wenn die Daten zuvor entsprechend analysiert und aufbereitet wurden. "Diese Analysen sind absolut essenziell für Unternehmen, die nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen wollen", sagt Martin Twellmeyer, Gründer und Geschäftsführer von Optilyz. "Denn egal ob Kundeninteraktionen online oder offline stattfinden: Sie müssen auf die Kunden ausgerichtet sein."Die gängigsten Methoden zur dafür erforderlichen Segmentierung sind die ABC Analyse, RFM Analyse und Customer Lifetime Value (CLV). Die ABC Analyse ist dabei die Methode, die am einfachsten umgesetzt werden kann. In die Kategorie A fallen die wichtigen Kunden, die zwischen 60 und 80 Prozent des Umsatzes machen. In der Gruppe B werden die zusammengefasst, die an 10 bis 25 Prozent des Umsatzes beteiligt sind, alle anderen kommen in C. "Durch das Einordnen der Kunden in die Kategorien kann das E-Commerce-Unternehmen beispielsweise die passenden Rabatte oder Liefermöglichkeiten bieten", sagt Florian von Bracht, Partner Manager bei Apteco.Eine hilfreiche Methode ist auch die RFM-Analyse . Diese soll die für Onlineshops höchst relevanten Fragen beantworten: Wann hat der Kunde das letzte Mal gekauft (Recency)? Wie oft hat er schon gekauft (Frequency)? Und: Für wie viel Umsatz hat er dabei gesorgt (Monetary)? Für jeden dieser Parameter wird ein individueller Wert vergeben, aus dem sich dann für jeden Kunden ein Gesamtscore errechnen lässt. "Der jeweilige RFM Score wird anhand der Transaktionsdaten permanent identifiziert und es wird versucht, ihn mit den entsprechenden Marketingmaßnahmen zu erhöhen", erklärt Jan-Erik Becker, Geschäftsführer von Syrcon.