Dass man Bienen im Schottergarten vergeblich sucht, dürfte inzwischen eigentlich bekannt sein. Trotzdem gibt es sie zu genüge, die bienenfeindlichen, deutschen Schottergärten. Um sich dessen zu vergewissern, reicht ein Blick auf den gartensatirischen Blog des Biologen Ulf Soltau, " gaertendesgrauens ", der auf Instagram inzwischen rund 93.000 Follower zählt. Auch Obi hat das Problem erkannt und macht zum Weltbienentag mit einer Digitalkampagne auf die Besonderheiten eines bienenfreundlichen Gartens aufmerksam.Der Instagram-Filter "see like a bee/obi" immitiert die Farbwahrnehmung einer Biene und ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, den eigenen Garten mit den Augen einer Biene zu betrachten. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Farbwahrnehmung haben Bienen klare Präferenzen, wenn es darum geht, die perfekte Blüte zu finden. Gelbe Sonnenblumen und blauer Lavendel etwa stehen bei ihnen hoch im Kurs - rote Rosen hingegen wirken auf sie unattraktiv. Der Filter leistet deshalb einen wichtigen Beitrag, um bienentauglichen Lebensraum zu schaffen.

"Mit unserer Kampagne ‚See like a bee‘ machen wir auf die Bedürfnisse der Bienen aufmerksam und geben gleichzeitig unseren Kunden Tipps an die Hand, ihren Balkon oder Garten bienenfreundlicher zu gestalten", erklärt, Managing Director Corporate Marketing bei Obi. Der Baumarkt selbst geht mit einem guten Beispiel voran und gibt 250.000 Bienen auf dem Gelände der Firmenzentrale in Wermelskirchen ein neues Zuhause.In Kooperation mit der digitalen Bienenschutzinitiative Hektar Nektar möchte Obi die Honigbienenpopulation in der Region stärken. Die zu diesem Zweck errichteten Bienenstöcke auf dem Firmengelände werden von Imkern betreut und ermöglichen überdies die Produktion eines firmeneigenen Honigs.