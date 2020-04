Giuseppe Fiordispina, Leiter Marketing bei Seat Deutschland. "Wir glauben ganz fest, dass Musik genau das maßgeblich unterstützen kann. Musik begleitet uns durch den Alltag und spendet Energie. Und wir sind davon überzeugt: Musik prägt die Marke Seat und unsere Philosophie und ist gerade jetzt wichtiger denn je. Deshalb freuen wir uns, mit der '#SEATsounds Mittagspause' ein digitales Format für alle Musikfans anbieten zu können." In diesen besonderen Zeiten ist vor allem eine positive Einstellung wichtig", sagt, Leiter Marketing bei Seat Deutschland. "Wir glauben ganz fest, dass Musik genau das maßgeblich unterstützen kann. Musik begleitet uns durch den Alltag und spendet Energie. Und wir sind davon überzeugt: Musik prägt die Marke Seat und unsere Philosophie und ist gerade jetzt wichtiger denn je. Deshalb freuen wir uns, mit der '#SEATsounds Mittagspause' ein digitales Format für alle Musikfans anbieten zu können."



Als Sponsor unterstützt der Autobauer mit #SEATsounds vor allem große Musikfestivals wie das Primavera Sound in Barcelona, das Wireless Germany und das Lollapalooza Berlin, ist Partner des Anchor Awards des Reeperbahn Festivals und des Preises für Popkultur. Zu den Markenbotschaftern von Seat zählen Stars wie Mark Forster, Visa Vie, Nikeata Thompson, Amiaz Habtu und Die Fantastischen Vier. tt

Als Sponsor unterstützt der Autobauer mit #SEATsounds vor allem große Musikfestivals wie das

Das Konzert des Erfurter Singer-Songwriters wird um 12 Uhr live in die Wohnzimmer der Zuschauer gestreamt. Kurz vor dem Osterwochenende, am 9. April, folgt die Konzert-Mittagspause mit Joy Denalane. Nach jedem Konzert gibt es zudem ein Interview für "#SEATsounds on Air", das jeweils am Dienstag der folgenden Woche auf dem Youtube-Kanal des spanischen Autobauers ausgespielt wird. Schon am 14. März präsentierte Seat zudem das Konzert von Max Herre in Leipzig, das wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum stattfinden musste - und stattdessen per Livestream übertragen wurde.Der Hersteller will mit der "#SEATsounds Mittagspause" nicht nur seine Musikmarketing-Strategie in Zeiten der Corona-Pandemie in die digitalen Kanäle verlagern und Musikfans unterhalten, sondern gerade auch die Künstler unterstützen, die durch fehlende Konzert- und Tour-Einnahmen vor einer herausfordernden Situation stehen.