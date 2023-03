Sven Schuwirth ist seit März neuer COO bei Cupra.

Sven Schuwirth ist seit Anfang März neuer Chief Operating Officer von Cupra. Der ehemalige Audi-Manager arbeitet für Seat und die Schwestermarke bereits seit Juli 2021 als Director of Digital Business and Product Strategy. Jetzt nimmt er die nächste Karrierestufe. Er folgt auf Antonino Labate.

Im Juli 2021 verließ Sven Schuwirth Ingolstadt Richtung Martorell. In Spanien, in der Zentrale von Seat, heuerte der ehemalige Audi-Digitalchef als Director of Digital Business and Product Strategy von Seat und Cupra an. Seit diesem Monat ist er eine Karrierestufe weiter. Er steigt zum COO bei Cupra auf und soll nun die nächste Stufe in der Entwicklung der noch jungen Marke prägen. Im vergangenen Jahr lieferte die junge Seat-Schwestermarke weltweit 152.900 Fahrzeuge aus. Das waren fast doppelt so viele wie 2021 und ein neuer Rekord. Bei der jungen Marke wertet man das auch als seinen Erfolg.