Das noch junge Jahr 2020 beschert der Autobranche bereits die erste Top-Personalie., seit 2015 CEO von, verlässt die VW-Tochter auf eigenen Wunsch. Er soll, so heißt es in einer knappen Mitteilung von Seat, "bis auf Weiteres Mitglied des Konzerns bleiben". Der 52-Jährige wird aber seit geraumer Zeit mitin Verbindung gebracht. Dort hatte er einst seine Karriere gestartet und was noch wichtiger ist: Seit dem vergangenen Jahr ist bei dem französischen Autohersteller der Chefposten verwaist.De Meo arbeitet seit 2009 für den Wolfsburger Konzern. Zunächst war er Marketingleiter für die Marke VW, später auch für die gesamte Gruppe. 2012 folgte der nächste Karriereschritt. Der ehemalige Fiat-Manager stieg zum Marketingvorstand vonauf, 2015 folgte er dannauf dem Seat-Chefsessel.Bei Seat hinterlässt der sprachbegabte Italiener jetzt tiefe Spuren. Er hat die Marke aus den roten Zahlen geführt und das Image gedreht. Mit Cupra hat der Topmanager im Portfolio zudem eine eigene Sportwagen-Marke geschaffen, die nun weiter ausgebaut werden soll. Im August hatte die Marke daher eigens eine Partnerschaft mit demgeschlossen, um die Globalisierung voranzutreiben und um mit dem Verein eigene Mobilitätskonzepte zu entwickeln. Doch das ist mit seinem freiwilligen Abgang nun Geschichte. Unklar ist, welche Aufgaben der Topentscheider mit Marketingwurzeln künftig übernimmt.Fakt ist dagegen, dassseine Aufgaben als Seat-CEO erstmal übernimmt, zusätzlich zu seinem Job als Vorstand für Finanzen. mir