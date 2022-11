© Instagram / @netto_marken_discount Mit diesem Instagram-Post vom 7. Oktober griff Discounter Netto die Preissorgen vieler Menschen auf

Die Inflation und die steigenden Energiekosten betreffen so gut wie alle Marken. Doch wie gehen sie damit auf Instagram & Co um? Überwiegend gar nicht - kritische Themen werden auf Business Accounts in sozialen Netzwerken lieber ausgespart. Das kann oftmals sogar der bessere Weg sein, wenn man keinen Shitstorm riskieren will. Dennoch gibt es einige Beispiele von Unternehmen, die nicht vor Krisenkommunikation zurückschrecken.