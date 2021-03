© Henkel Zum Auftakt der neuen Markenkampagne zeigt Taft , warum Styling so wichtig ist

In den 80er Jahren ist eine ganze Generation mit dem Wissen aufgewachsen, dass Geschäftsfrauen mit Drei Wetter Taft bewaffnet um die Welt jetten und sicher sind: "Das Haar sitzt". Jetzt knüpft Schwarzkopf an diese ikonischen Kampagne an, um mit einer gelungenen Persiflage einen Relaunch der Marke Taft zu präsentieren. Die neue Botschaft "Kein Styling ist auch keine Lösung" soll eine Antwort auf die Lässigkeit der Corona-Zeit liefern und die Marke fit für das Schönheitsideal des 21. Jahrhunderts machen.