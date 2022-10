About You will im Marketing sparen

Foto: About You/Klaus Bodig/Funke Foto Services, © About You Müssen sparen: About You-Chefs Hannes Wiese (Operations & Finance), Tarek Müller (Marketing & Brands), und Sebastian Betz (Tech & Product, v.l.)

Der Online-Modehändler About You will angesichts der flauen Verbraucherstimmung und unerwartet schwachen Ergebnissen mit Kostensenkungen gegensteuern. Wie das Hamburger Unternehmen am Dienstag mitteilte, sollen die Marketingausgaben strengeren Renditezielen unterworfen sein und die Kosten für Werbeinhalte und Medien gesenkt werden.