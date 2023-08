Innocent

Aus Äpfeln werden Smoothies - und Sneaker.

Wer wie Innocent aus Obst und Gemüse jede Flüssigkeit zur Saftgewinnung auspresst, hat am Ende viel Abfall. Der sogenannte Trester muss aber nicht in den Biomüll. Die Smoothie-Marke und das Sneaker-Label Vlace haben sich zusammengetan und stellen einen Schuh aus Apfelleder her. Das vegane Material aus dem Abfall der Pressung sorgt laut der beiden Partner dafür, dass der CO2-Fussabdruck des Sneakers im Vergleich zu einem Sneaker aus tierischem Leder 8-mal geringer ausfällt.

Wer je einen Entsafter verwendet hat, kennt es: Aus sehr viel Obst und Gemüse wird beim Pressen und Häckseln überschaubar viel Saft und