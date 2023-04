Der Protagonist geht mit seinem Reinigungsgerät spazieren

Protzig und selbstbewusst - so präsentiert sich das Testimonial der neuen Kärcher-Kampagne. Der auffällige Mann führt in dem Werbespot ein eher unscheinbares Reinigungsgerät wie ein Haustier aus und sorgt damit für Aufsehen bei den Passanten.

Antoni Boost hat die Kampagne für den schwäbischen Reinigungstechnik-Hersteller Kärcher realisiert. Der Slogan der Kampagne, die seit März hauptsächlich online ausgespielt wird, lautet "There's no stopping your Wow". Nach der gemeinsamen Staubsauger-Werbeaktion im vergangenen Jahr sowie einer "Putz-Party" im Jahr 2021 präsentieren Antoni Boost und Kärcher nun eine Kampagne mit einem Aufsehen erregenden Testimonial. Der Protagonist des Online-Spots geht in Hausschuhen, Morgenmantel, mit zurückgegelten Haaren und dicker Retro-Hornbrille mit seinem Nass- und Trockensauger im Ort spazieren und sorgt damit für Aufmerksamkeit.

Der Werbefilm ist so etwas wie eine Mischung aus der erfolgreichen #LikeABosch-Kampagne des Hausgeräte-Herstellers Bosch und dem legendären Southern-Comfort-Spot "Whatever's Comfortable" aus dem Jahr 2013. Dabei werden die Einsatzmöglichkeiten des Nass- und Trockensaugers in dem Spot humorvoll dargestellt: So putzt der ulkige Protagonist mit dem Kärcher beispielsweise seinen von Kaninchen belagerten Kofferraum. Den originellen Werbefilm hat Cobblestone produziert.