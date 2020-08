Widerspruch gegen das Logo des Radwanderwegs mit dem Namen "Apfelroute" eingelegt. Auch hier lautete der Vorwurf, dass der stilisierte Apfel womöglich mit dem Apple-Signet verwechselt werden könne Vor demselben Problem steht aktuell Prepear. Die Macher der Koch-App, mit der man unter anderem Rezepte und Einkaufslisten verwalten kann, haben auf Instagram eine Art Hilferuf gestartet. Grund: Laut Prepear will Apple mit einer Unterlassungsklage erwirken, dass das fünf Mitarbeiter "große" Start-up sein Birnen-Logo nicht mehr verwenden darf.

Begründet wird das mit dem altbekannten Argument: Bei dem Logo, das eine abstrakte Birne (englisch: pear) in grüner Farbe zeigt, bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es die Verbraucher mit dem von Apple verwechseln, heißt es in einem Schreiben , bei dem es sich laut Chip.de um den offiziellen Antrag von Apple handeln soll. Da das Logo von Prepear eine minimalistische Frucht mit einem nach rechts gedrehten Blatt beinhalte, erinnere es sofort an Apple, heißt es weiter. Dadurch werde ein "ähnlicher Werbeeindruck vermittelt."Doch Prepear will offenbar nicht klein beigeben und das bereits 2017 registrierte Logo unbedingt retten. Daher hat das Unternehmen nun eine Petition auf Change.org gestartet mit dem Ziel, Apple unter Druck zu setzen und von seinem Vorhaben abzubringen. Die ersten Reaktionen sind nicht schlecht: Die Petition haben Stand Dienstagmittag bereits knapp 41.000 Unterstützer unterzeichnet. Apple hat auf eine Anfrage von HORIZONT Online zu dem Thema bislang noch nicht reagiert. mas