Nestlé

Thomy will jetzt eine selbst entwickelte Saucengabel zum Sammlerstück für Saucenfreaks machen

Vor 70 Jahren definierte Thomy den Umgang mit Würzsauce neu, indem es Senf in die Tube brachte. Nun will die Nestlé-Marke mit der so genannten "Saurk" den Spaßfaktor für Senf, Ketchup und Mayonnaise in die Höhe treiben. Kommt die Saucengabel in Deutschland gut an, geht das Konzept global.

Ging es bei der Erfindung von Senf in der Tube noch um Convenience, ist die Saurk deutlich humorvoller unterwegs. Mit Claims wie "Quatsch mit Sauce" o