© Dekabank / Screenshot Die Dekabank startet einen neue Kommunikationsplattform: Sinnvestieren ist das neue Investieren.

Die Dekabank startet in dieser Woche eine neue Markenkampagne. Die kommunikative Leitidee des längerfristig angelegten Auftritts lautet "Sinnvestieren ist das neue Investieren". Diese zieht sich durch alle Maßnahmen und Kanäle. Dabei steht die Zukunftsfähigkeit als zentrales Thema im Fokus - angefangen von der eigenen finanziellen Absicherung, über Nachhaltigkeit bis hin zur Digitalisierung als Symbol für den Blick nach vorne. Der Auftritt dürfte auffallen, was an der Kreation von Stammbetreuer Scholz & Friends liegt sowie an zwei prominenten Gesichtern.