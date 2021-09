Milka: Die Motive der Kampagne „Egal, was du magst – Hauptsache zart!“

Der Auftritt arbeitet mit Headlines wie "90 Prozent der Menschen, die im Browser Cookies akzeptieren, sind Fans von Milka Oreo. Vielleicht." und soll so einen locker-verspielten Zugang zur Marke und ihrem Angebot schaffen.Und natürlich kommt auch diese Kampagne - wie so viele in letzter Zeit - nicht ohne den Empowerment-Gedanken aus: Man wolle die Menschen ermutigen, dem eigenen Geschmack zu folgen und sich nicht von den Klischees oder der Meinung anderer beeinflussen zu lassen, teilt Milka mit - und das nicht nur beim Thema Schokolade. Über allem steht der Claim "Egal, was du magst – Hauptsache zart!"Neben dem gewohnten Portfolio bewirbt die Mondelez-Marke mit der Kampagne auch drei neue Special Editions, die seit Kurzem erhältlich sind. Die Sorten "Unser Serienabend" (Popcorn, Knister & Karamell), "Unser Stück Kindheit" (Apfelnote, Keksstückchen & Karamell) und "Unser Kaffee Date" (Kaffee & Keks) sprechen jeweils unterschiedliche Geschmackstypen und Konsumsituationen an.Im Mittelpunkt der Online-Kampagne steht eine Landingpage , auf der Milka die eigene Produktvielfalt in den Vordergrund rückt. Zum Maßnahmenpaket gehören überdies Banner, Online Videos und Social Media Assets sowie verschiedene PR-Maßnahmen. Für die Kreation zeichnetverantwortlich,steuert die Media-Maßnahmen,die Social-Media-Maßnahmen. Die PR übernimmt. ire