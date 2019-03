Toom - Laminat Rollenprüfung

Toom Spaten

Toom - Duschkabine

Toom - Wandfarbe

Toom - Toilette (Version 1)

Toom - Toilette (Version 2)

Toom - Gartenschere

Die Arbeit von Produkttestern stellt man sich - zumindest wenn es um Baumarktprodukte geht - ziemlich dröge und eintönig vor. Wer jetzt die neuen Spots für das Eigenmarken-Sortiment von Toom sieht, bekommt jedoch ein anderes Bild. Denn Scholz & Friends Berlin entführt die Zuschauer in eine skurrile Welt, in der Gartenscheren, Toilettensitze, Wandfarben und Laminatböden von mehreren Protagonisten ausgiebig auf Herz und Nieren geprüft werden - allerdings eben gar nicht so, wie man das gemeinhin erwarten würde.Die Botschaft von Toom am Ende der Spots: "Wir haben's getestet, damit du es nicht musst."Der Clou der Kampagne: Die Prüfsituationen sind grundsätzlich wahrheitsgetreu nachgestellt, allerdings überspitzt inszeniert."Die Tests, welche wir zeigen, existieren - aber natürlich in einer etwas anderen Form. Was die realen Tests und unsere Kampagnen-Tests auf jeden Fall gemeinsam haben: In ihrer wissenschaftlichen Ernsthaftigkeit liegt ein unerwartetes Humorpotenzial", sagt, Geschäftsführer Kreation bei Scholz & Friends in Berlin., Geschäftsführer Category Management und Marketing bei Toom, ergänzt: "Wenn es um die Qualität unserer Eigenmarken-Produkte geht, machen wir keine billigen Späße. Kunden können auf die Produkte vertrauen und direkt mit dem Selbermachen loslegen – denn wir haben sie bereits ausgiebig getestet."Die acht Spots (siehe die restlichen Commercials unten) sind ab dieser Woche online sowie auf reichweitenstarken Sendern im TV zu sehen. Die Kampagne wird zudem mit Aufstellern und Regalwänden, die die Vielfalt der Toom-Eigenmarkenprodukte verdeutlichen sollen, an den PoS verlängert. Zudem kommen Beileger und Printmaßnahmen zum Einsatz.Bei Scholz & Friends Berlin zeichnen(Kreation),(Beratung),(Strategie),und(FFF) verantwortlich. Produziert wurden die Spots vonin Berlin, Regie führte. Die Postproduktion übernahm. Mediaplanung und -einkauf übernimmtin Düsseldorf. tt