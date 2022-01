McDonald's "The Driver - Life is Grand" 2022

Bei Abverkaufs-Kampagnen geht es normalerweise darum, mit dem Casting einen größtmöglichen Wiedererkennungsfaktor für die intendierte Zielgruppe zu erreichen. Indem sich Marke und Lead-Agentur mit ihrem Anti-Helden gegen diese Strategie entscheiden, setzen sie ein souveränes Signal, dass sie eine diversere deutsche Gesellschaft bewerben wollen. Und das, ohne daraus eine explizite Haltungskampagne zu machen.Souveränität ist auch ansonsten das Thema, des neuen Markenauftritts. Mit der Kampagne präsentiert McDonald’s zwei neue Premium-Burger, den Grand Bacon TS und den Grand BBQ Cheese, die nicht nur für ein besseres Geschmackserlebnis stehen sollen, sondern auch bei der Qualität der Zutaten glänzen wollen. 60 Prozent seiner Rohwaren bezieht das Unternehmen nach eigenen Angaben aus der deutschen Landwirtschaft und will sich damit auch zur Region und zur Förderung nachhaltiger Lieferketten bekennen.Diesen Kampf um ein besseres Qualitäts-Image führt McDonald’s schon seit Jahren. 2017 hatt das Unternehmen hierzulande sogar die Website "Die Wahrheit" gestartet , um den zu den Marken kursierenden Gerüchten mit Fakten entgegenzutreten. Fünf Jahre später sieht sich die Marke offensichtlich nicht mehr so stark in der Defensive und präsentiert die neue Content-Plattform "Better M", die sich auf vertiefende Produkt- und Produktionsinformationen beschränkt. Der neue Internet-Auftritt wurde vonumgesetzt. cam