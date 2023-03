Der entspannte Urlauber kehrt zurück und genießt ein paar sorgenfreie Tage.

Die deutsche Fluggesellschaft Eurowings ihre "Fly Your Way"-Kampagne fort. Die Tochtergesellschaft von Lufthansa wirbt im Rahmen der Marken-Neuausrichtung für entspanntes Reisen und lässt dazu ihre beliebte Werbefigur neu aufleben.

Eurowings repositioniert sich weiter als Marke weg von der reinen Billigfluggesellschaft hin zu einer kundenzentrierten Value-Airline und veröffentlicht mit ungefähr einem Jahr Abstand die zweite Kampagne mit dem Markenclaim "Fly Your Way", der besonders die Kundenorientiertheit der Fluggesellschaft unterstreichen soll. In den drei Werbefilmen spielt der "entspannteste Reisende der Welt", wie bereits im Frühjahr 2022, die Hauptrolle. Zum Beginn der Internationalen Tourismusmesse in Berlin veröffentlicht die deutsche Airline die Werbevideos, die laut einer Pressemitteilung von Eurowings im linearen und Adressable TV, in Online-Video-Formaten, als Display-Banner, sowie regional als digitale Außenwerbung und in den Sozialen Medien ausgespielt werden sollen.