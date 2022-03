Mit dem Frühjahr beginnt auch bei der Heimwerker-Kette Toom die Garten-Saison. Und die Rewe-Tochter begleitet die Saison mit einem neuen Auftritt ihrer Testimonials Ivanovic und Schweinsteiger, der die Latte bei der Produktionsausstattung noch einmal deutlich höher schraubt. Denn in der Geschichte darf sich Ex-Fußballer Schweinsteiger zumindest für einen Tagtraum in einen Iron-Man-Klon verwandeln, der zu großen Heldentaten im heimischen Garten antritt. Allerdings stoppt ihn ein Toom-Mitarbeiter noch rechtzeitig mit dem Hinweis, dass es „oft eher die kleinen Dinge sind“, mit denen man zur Rettung der Umwelt beitragen kann.



In der Kampagne „Respekt, wer´s grüner macht“ stellt Toom bewusst seine nachhaltigen Produkte in den Fokus, um zu demonstrieren, dass es im echten Leben keine Superkräfte braucht, um einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten. Hans-Joachim Kleinwächter, Geschäftsführer Category Management und Marketing bei Toom: „Die Sensibilität für eine nachhaltigere Lebensweise fängt für uns bei Toom im eigenen Garten an. Mit einem Augenzwinkern wollen wir in unserer neuen Kampagne zeigen, wie einfach es ist, mit unseren nachhaltigeren Eigenmarken-Produkten etwas Gutes für Umwelt und Artenschutz zu tun.“Bei der Spotproduktion nutzte die verantwortliche Produktionsfirma Zauberberg Productions erstmals CGI-Effekte. Gemeinsam mit dem Visual Effects Studio „bEpic“ entstand eine animierte 3-D-Welt, für die Bastian Schweinsteiger komplett am Computer animiert wurde. Die neue Toom-Kampagne läuft aktuell im TV, den digitalen Kanälen, im Kino und am PoS. cam