In normalen Zeiten animieren Outdoorhersteller wieihre Kunden auf, rauszugehen, die Natur zu genießen, nicht in der Wohnung einzustauben. Der Markenclaim "Ich bin raus" (entwickelt von Ogilvy) verkörpert diese Philosophie des Schabmünchner Mittelständlers schon seit 2012.Doch was ist schon normal in diesen Zeiten, in denen ein Virus das Leben der gesamten Welt verändert, Schlagbäume wieder runtergehen, Ausgangssperren verhängt werden und Bundeskanzlerinsich erstmals jenseits der üblichen Neujahrsansprache an die Bevölkerung wendet?Auf Instagram und Facebook hat Schöffel jetzt ein Motiv geschaltet, das die eindringliche Forderung von Gesundheitsexperten, Virologen und der Politik aufgreift: Bleibt daheim! Der Appell ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen und wird im Motiv dem jeweiligen Land angepasst. In der Schweiz ist beispielsweise das Matterhorn zu sehen. Entwickelt und umgesetzt hat die Idee das digitale Marketing von Schöffel.Der Hashtag #ZuhausebleibenLebenretten könnte dabei vielleicht sogar den hartnäckigsten "Ach-das-Coronavirus-wird-mich-schon nicht-erwischen"-Menschen animieren, seine Haltung zu überdenken. Denn genau darum geht es: Durch das Daheimbleiben in den eigenen vier Wänden sich und seine Mitmenschen schützen. Eine Botschaft, die jetzt auch in die Kampagnen von Schöffel integriert werden soll. Die Berge, auch das macht das Motiv klar, laufen jedenfalls trotz Coronakrise nicht weg. Sie sind und bleiben da, als Erholungs- und auch als Sehnsuchtsort. Letzteres dürfte in den kommenden Wochen noch eher zunehmen - bis zu dem Tag, an dem die Zeiten wieder normal sind. Wann auch immer das sein mag. mir