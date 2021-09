Zum Mediamix:

Wir setzen in der Kampagne in der DACH-Region auf eine Kombination von Out of Home und Digital, weil wir so viel nachhaltiger den Markenerinnerungswert pflegen und aufbauen können. Für uns ist das ideal, weil wir die Menschen auch draußen ansprechen, wo sie die Elemente Wind, Regen oder Kälte direkt spüren. Dort sind wir als Marke zu Hause und können so unsere Botschaften verstärken. Aus diesem Grund ist Außenwerbung in der Verbindung mit digitalen Maßnahmen der Weg, den wir mittel und langfristig gehen. Dabei liegt das Verhältnis zwischen digitalen und klassischen Medien mittlerweile bei zwei Dritteln zu einem Drittel. Grundsätzlich spielen Anzeigen, etwa in Special Interest-Titeln, eine wichtige flankierende Rolle. Wir hatten während Corona unsere Schaltungen sogar mit neuen, auf die Situation angepassten Botschaften erweitert. In Summe verstärkt dieser wechselseitige, aufeinander abgestimmte Maßnahmen-Mix den Sehnsuchtsaspekt der Marke.





Zum Vorteil von Out of Home:

Out of Home hat mittlerweile eine Reichweite in der Bevölkerung bei den über 14-Jährigen von über 75 Prozent. Vor einigen Jahren lag sie noch bei 60 Prozent. So ist Out of Home ein ideales Medium, um junge und jung gebliebene mobile Zielgruppen gut zu erreichen. Ein anderer wesentlicher Aspekt ist, dass wir über Haushalts- und Bewegungsdaten unsere Kundinnen und Kunden ideal ansprechen und ihnen wechselnde relevante Motive zu unterschiedlichen Zeiten, an verschiedenen Orten ausspielen können. Künftig lassen sich die Motive über verfügbare Echtzeitdaten sogar programmatisch ganz individuell ausspielen. Das ist aus meiner Sicht die Zukunft.





Zum Verzicht auf TV:

Die Erfahrungen aus der TV-Kampagne vor vielen Jahren bei Schöffel waren gut. Der Nachteil von TV-Werbung allerdings ist, dass sich ein nachlassender Werbedruck sofort negativ auswirkt und es sehr kostenintensiv ist, die Erinnerungswerte einer Marke aufrechtzuerhalten. Das ist für ein mittelständisches Unternehmen auf Dauer nicht abbildbar, ohne andere Maßnahmen einzuschränken. Und das wollen wir nicht. Wir sind allerdings über die Spitzensport-Partnerschaft mit dem Österreichischen Skiverband und dem Swiss Ski-Teams in den Disziplinen Skicross, Aerials und Moguls mit unserem Logo auf den Rennanzügen der Sportlerinnen und Sportler im TV sichtbar – und das global.





Zum Budget:

Das Budget der Kampagne bleibt unser Geheimnis. Was ich sagen kann ist: Wir sind in allen wichtigen Ballungsräumen präsent und das über insgesamt zehn Wochen bis in den November. Die Kampagne hat das Ziel über die Out of Home Flächen 100 Millionen Impressions generieren. Über die digitalen Maßnahmen planen wir zusätzlich 100 Millionen Impressions zu erreichen. Genau diese Kombination macht die Sache für uns so spannend.