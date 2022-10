Beim Online Shopping muss der Kundenservice stimmen - gerade am Black Friday

von Helena Birkner

In genau vier Wochen ist Cyber Monday - der Tag, an dem Online Shops weltweit ihre Produkte zu teils stark reduzierten Preisen anbieten. Dem voraus geht am 25. November der Black Friday, bei dem das gleiche auch in physischen Läden passiert. Aufgrund der angespannten derzeitigen Wirtschaftslage wartet die Mehrheit der deutschen Konsumierenden diesmal besonders sehnsüchtig auf die Rabattschlachten. Wie Marken am Black Friday bestehende und neue Kundschaft für sich gewinnen können, zeigt eine europaweite Studie von Zendesk.