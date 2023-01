Als das T Phone Anfang Oktober letzten Jahres zunächst in einigen osteuropäischen Märkten eingeführt wurde, setzte die Deutsche Telekom noch auf eine breite Zielgruppenansprache. Neben jungen Leuten waren in dem von der WPP-Agentur Ogilvy/Team Ticino in Prag entwickelten TV-Spot auch Mit-Vierziger mit den beiden ersten T Phones zu sehen. Dazu passte auch der. In Deutschland, wo die mit dem Telekom-T gebrandeten Smartphones erst seit dieser Woche erhältlich sind, scheint man eine deutlich ältere Käufergruppe für die Schnäppchen-Smartphones ausgemacht zu haben. So könnte man jedenfalls die ersten Werbemaßnahmen für das T Phone interpretieren.