Liqui Moly investiert auch in der Krise weiter in Werbung

© Holger Karkheck Liqui-Moly-Chef Ernst Prost

Liqui-Moly-Geschäftsführer Ernst Prost hat in den vergangenen Monaten immer wieder betont, auch in der Corona-Krise nicht an markenbildenden Maßnahmen sparen zu wollen. Das untermauert der Ulmer Hersteller von Schmierstoffen und Motorenölen nun mit Zahlen.