Der Abgang von Ive solle noch in diesem Jahr erfolgen, allerdings werde Apple zu den wichtigsten Kunden des neuen Unternehmens LoveFrom zählen. Der 52 Jahre alte Brite kam Anfang der 90er Jahre zu Apple und leitet dort seit 1996 das Design-Team. Er gilt als eine der Schlüsselfiguren im Konzern. Apples Aktie reagierte auf die Ankündigung seines Rücktritts nachbörslich mit Kursverlusten.



"Nach fast 30 Jahren und zahllosen Projekten bin ich am stolzesten, dass wir beiein Design-Team, Prozesse und eine Kultur geschaffen haben, die ihresgleichen sucht", sagte Ive laut-Statement. Künftig sollen seine Kollegen Evans Hankey und Alan Dye für das Design-Team an Vorstand Jeff Williams berichten. Beide hätten schon seit vielen Jahren Führungsrollen inne, teilte der Konzern mit.In einem Interview mit der "Financial Times" sprach Ive von einem "natürlichen und behutsamen Übergang. "Obwohl ich kein ()-Mitarbeiter sein werde, werde ich mich trotzdem sehr engagieren - ich hoffe, dass es noch viele, viele Jahre dauern wird."Ive war maßgeblich an der Gestaltung einiger der erfolgreichsten-Produkte beteiligt. Er galt als einer der engsten Vertrauten des verstorbenen-Gründers Steve Jobs. Auch nach dessen Tod blieb Ive die treibende Kreativkraft des Unternehmens. Zur Legende wurde sein Design-Konzept des iMac, mit dem sichEnde der 90er Jahre aus einer existenzbedrohenden Krise befreien konnte. Das von ihm gestaltete iPhone ließdann zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigen.Der iMac war eines der ersten Projekte, die der 1997 in das Unternehmen zurückgekehrte Steve Jobs in die Wege leitete. Mit seinen bunten, knubbeligen Geräte-Entwürfen brachte Ive das Unternehmen wieder zurück auf die Erfolgsspur. Ive kam 1967 in London zur Welt und studierte in Newcastle Produktdesign. Danach begann er seine Karriere im Londoner Designstudio Tangerine.engagierte ihn zunächst als Berater, 1992 zog Ive dann ganz zur Firmenzentrale nach Cupertino.Als erstes Projekt entwarf er in Kalifornien das Design von Apples Produktreihe Newton. Die Gestaltung des iPods, mit demin den Folgejahren die Musikindustrie umkrempelte, stammt ebenfalls aus Ives Feder. Auch das iPad wurde maßgeblich von Ive gestaltet. Zuletzt setzten Ive und sein Team mit derWatch und den Ohrhörern AirPods gestalterische Akzente.Alle seine Konzepte durchzieht als gemeinsamer Nenner die Reduktion auf das Wesentliche. In seiner minimalistischen Formensprache ließ sich Ive Zeit seines Lebens von dem deutschen Industriedesigner Dieter Rams inspirieren, der viele Jahre Chefdesigner von Braun war.Die vergangenen Jahre kümmerte sich Ive allerdings nicht nur um das Design neuer-Produkte, sondern vor allem um den Bau der neuen Firmenzentrale in Cupertino. So soll Ive persönlich Details der Innenausstattung des riesigen kreisrunden Gebäudes entworfen haben. dpa