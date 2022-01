Die Kandidaten für die "Mogelpackung des Jahres 2021" stehen fest. Konsumenten können jetzt über fünf Produkte abstimmen, bei denen die Hersteller durch "veränderte Füllmengen besonders raffiniert oder dreist versteckte Preiserhöhungen durchgesetzt" haben, teilt die Verbraucherzentrale Hamburg am Donnerstag mit.



"Perpetum" von Bahlsen

"Paprika Sauce" von Homann

"KitKat" von Nestlé

"Rahm Soße" von Knorr

"Wurzener Waffelblättchen" von Griesson

Die Liste, der von den Verbraucherschützern nominierten Produkte, liest sich erneut wie das Who is Who der Lebensmittelindustrie:Am 25. Januar will die Verbraucherzentrale den Gewinner des Schmähpreises bekannt geben, der bereits zum achten Mal ausgelobt wird. Die Online-Umfrage soll noch bis zum 24. Januar (16 Uhr) laufen. Bei der Hamburger Institution seien im Jahr 2021 rund 2000 Beschwerden von Konsumenten zu "Mogelpackungen" eingegangen. Insbesondere habe die Verbraucher der zusätzlich anfallende Müll geärgert, der häufig mit den Änderungen an den Verpackungen einhergehe. (hue)