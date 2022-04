© Check 24 Zum 1. April lässt Check 24 einen gemeinsamen Werbespot mit Seitenbacher und Carglass los

Für ihre Werbung werden Check 24, Seitenbacher und Carglass regelmäßig in den Foren gedisst. Jetzt tauchen alle drei Marken erstmals in einem Werbespot von Check 24 auf. Für manchen in der Branche dürfte das der blanke Horror sein, für andere einfach nur schrecklich schräge Werbung, die trotzdem ankommt. Ein erster Trailer für "den besten Werbesport der Welt" (O-Ton) ist seit heute, 1. April, in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und das soll erst der Anfang sein: Check 24 will gemeinsam mit anderen Marken die Werbeblöcke aufmischen.