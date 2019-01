Roller: Bald 50 Jahre Roller

Der "Poptitan" schlüpft dreieinhalb Monate nach seinem Jubiläumsauftritt für Roller erneut in die Rolle des offiziellen Für-Gut-Befinders von Möbeln aus den Bereichen Wohnen, Schlafen und Küche. In den neuen TV-Spots gibt er den Produkten das goldene Siegel "Von Bohlen empfohlen" in Form eines runden Stickers. Diesen klebt er mit den Worten "Du bist dabei!" auf die ausgewählten Artikel.Abgesehen von dem TV-Spot für das Kernsortiment verlängert Roller die Kampagne mit so genannten Vielfaltsspots, in denen Bohlen Artikel aus den Bereichen Wohnen, Dekorieren und Renovieren auszeichnet. Die "Jubi-Knüller" werden im Wochentakt in TV und Radio, online und im Roller-Prospekt angepriesen.Bei Roller-Eigentümer Tessner ist man von Bohlens Wert für das Unternehmen überzeugt: "Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entscheidung, mit Dieter Bohlen als Roller-Testimonial weiterhin zusammen zu arbeiten", sagt, geschäftsführende Gesellschafterin der Tessner Holding. "Er passt perfekt zu Roller und wir zu ihm und wir freuen uns sehr auf die zweite gemeinsame Kampagne."Die Kreation stammt erneut von. Bei der Agentur entwickelten Geschäftsführer Frank Bannöhr, Account Managerin Anna Frey und Creative Director Kristin Happel-Gnangui die Kampagne. Beim Kunden zeichnen neben Tessner Geschäftsführer Lars Hunger sowie Marketingleiter Christoph Ripp und Alexander ten Hompel, Abteilungsleiter Marketing/Kreation, verantwortlich.Trotz Bohlen-Verpflichtung hat Roller, das bundesweit etwa 150 Filialen betreibt und rund 6000 Mitarbeiter beschäftigt, im vergangenen Jahr nicht mehr in Werbung investiert als ein Jahr zuvor. Bis Ende November steckten die Gelsenkirchener laut Nielsen rund 21,9 Millionen Euro brutto in klassische Werbung. Mit rund 13 Milllionen Euro blieben zumindest die Brutto-Investitionen in TV stabil, bei Publikumszeitschriften und Zeitungen gingen die Spendings hingegen um 95 bzw. 23 Prozent zurück. ire