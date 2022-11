© Knuspr Im Weihnachtsspot von Knuspr wehren sich Einkaufswagen gegen ihre Abschiebung

Romantische Lichterketten schon am Hauseingang, drinnen werden edelste Zutaten zu einem Festtagsmenü der Spitzenklasse zubereitet, bevor es sich die Familienmitglieder satt, zufrieden und dem Anlass entsprechend mit Weihnachtssocken am offenen Kaminfeuer vor dem reich geschmückten Christbaum gemütlich machen. So sieht wohl die perfekte Harmonie an Weihnachten aus. Doch leider ist das alles nur eine Illusion. Denn in der Dunkelheit lauert das Böse, geschickt ausgerechnet von - den Supermärkten.