Das zweite Motiv der Mallorca-Kampagne der SPD

"Schatzi schenk mir ein Foto" von Mickie Krause darf seit seiner Veröffentlichung 2010 auf kaum einer zünftigen Sause am Ballermann und in anderen Party-Hochburgen auf der Balearen-Insel fehlen. Aus diesem Grund dürften die meisten Urlauber eines der Plakate, das die SPD zusammen mit ihrer Agentur BrinkertLück Creatives in Playa de Palma aufgehängt hat, auf Anhieb verstehen. "Schatzi, schenk mir 'ne Dosis!" steht darauf geschrieben, daneben abgebildet ist ein Fläschchen Covid-19-Impfstoff. Unter der Headline heißt es zudem: "Jede Impfung hilft Corona zu besiegen. Schütze Dich und andere und hole dir noch heute einen Impftermin." Zudem übersetzt die Partei die Botschaft für die Einheimischen ins Spanische.Neben dem "Schatzi"-Plakat setzen die SPD und BrinkertLück noch ein weiteres auf der Insel ein. Auf dem zweigeteilten Motiv ist links die Impfstoff-Ampulle und rechts zwei fröhliche Urlauber am Flughafen in Palma zu sehen. Die Message: Ein kleiner Pieks für dich. Ein großer Schritt zur Normalität."Dass die SPD in diesen Tagen ausgerechnet in Mallorca Wahl- und Impfwerbung verbindet, kommt nicht von ungefähr. Schließlich enden in einigen Bundesländern die Sommerferien und viele Urlauber kehren nach Deutschland zurück. Auch in Mallorca, wo vielerorts schon wieder gefeiert wird wie vor Corona, ist die Delta-Variante des Virus auf dem Vormarsch, zuletzt machte sie rund 85 Prozent der Neuinfektionen auf der Insel aus. Gleichzeitig adressieren die Sozialdemokraten mit den Plakaten auch die generelle Impfmüdigkeit, die sich in der Bevölkerung immer stärker breitmacht - und hoffen, dass der kreative Auftritt zumindest ein Stück Überzeugungsarbeit in Sachen Impfung leisten kann.Die Plakate sind seit gestern bis Mitte August an mehreren Orten in Palma de Mallorca zu sehen. tt