‎Vice President Brand Management & Motorsport fungier

© Hyundai

Neue Herausforderung: Christina Herzog leitet ab Mai das Marketing von Hyundai Deutschland

Christina Herzog folgt bei Hyundai Deutschland auf Till Wartenberg, der inzwischen bei Hyundai in Korea alst. Bei Opel stand sie gut zwei Jahre an der Marketingspitze - und beerbte 2018 den früheren Hyundai-Marketer Christian Löer (jetzt Jaguar Land Rover Deutschland in Kronberg/Taunus). Bereits ihre Karriere hatte die 47-jährige Diplomkauffrau bei Opel als Leiterin Kommunikation gestartet und in der Folge Marketing- und Vertriebserfahrungen bei Kia, Fiat, Adidas und Chevrolet gesammelt.Herzog folgt damit dem Ruf von Hyundai-Deutschland-Chef Jürgen Keller, mit dem sie zu Opel-Zeiten jahrelang zusammengearbeitet hat. Gleiches gilt umgekehrt für Albrecht Schäfer, 49, in Rüsselsheim. Der diplomierte Volkswirt ist seit über zwei Jahrzehnten - ähnlich wie Andreas Marx - in verschiedenen Führungspositionen in Verkauf und Marketing bei Opel tätig und verantwortet aktuell das internationale Preismanagement von Opel.Auch Stefan Moldaner, 51, begann seine Karriere 1998 bei Opel als Service Engineer. 2009 wechselte er zu Peugeot und von 2012 bis 2019 hatte er verschiedene Vertriebsfunktionen bei FCA Deuschland inne.