"Say It Witcha Booty"

© G-Star Rapper Snoop Dogg wirbt mit einer abgewandelten Version eines seiner Songs für G-Star Raw

In der HipHop- und Rap-Szene werden gerne die optischen Vorzüge von Frauen und oft auch sehr explizit einzelne Körperteile gepriesen. Schon 1992 landete Sir Mix-A-Lot mit seinem Song "Baby Got Back" und der Eröffnungszeile "I like big butts and I can not lie" einen Grammy-prämierten Hit. Dass der Fokus auf die weibliche Kehrseite gerade für eine Jeansmarke besonders sinnig sein kann, hat jetzt auch G-Star erkannt und sich für seine bisher größte globale Kampagne mit Snoop Dogg einen echten Superstar geangelt, der nur zu gerne wohlgeformte Pos besingt.