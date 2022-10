© Bombay Sapphire Der australische Filmregisseur Baz Luhrmann

Die Welt als Inspiration, der nur noch der richtige Rahmen gesetzt werden muss: In seiner neuen Kampagne „Saw This, Made This“ arbeitet Bombay Sapphire mit Kultregisseur Baz Luhrmann zusammen, um kreative Potenziale freizulegen. Die von AMV BBDO kreierte globale Kampagne wird ihren Höhepunkt mit Kunst-Events in New York und London erreichen.