© Apple Ein Schneemann im Gefrierfach - kann das gut gehen? Der Apple-Weihnachtsfilm verrät es

In schöner Regelmäßigkeit holt Apple für seine langjährige Kampagne "Shot on iPhone" Hollywoods Starregisseure an Bord. Nach Oscar-Preisträgern wie Kathyrn Bigelow, Damien Chazelle oder David Leitch hat der Tech-Gigant für seine diesjährige Weihnachtskampagne das Vater-Sohn-Duo Ivan und Jason Reitman ("Ghostbusters", "Juno") verpflichtet. Zusammen mit Apple und TBWA/Media Arts Lab erzählen die beiden Starregisseure die berührende Geschichte eines Mädchens, das ihren liebgewonnen Schneemann nicht sterben lassen will - überraschender Twist inklusive.