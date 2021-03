Wie N26 und Heimat Active in der Krise Gastro-Mitarbeiter supporten

"Save your local Schnitzel"

© N26 N26 will Restaurantmitarbeitern in der Krise verlorenes Trinkgeld zurückgeben

Spätestens mit der beschlossenen Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April ist klar, dass Restaurants noch länger auf ihre Gäste verzichten müssen und weiter nur einen Lieferservice anbieten können. Für die Mitarbeiter heißt das neben Kurzarbeit auch, dass sie in mehr als einem Jahr Corona-Pandemie viel Trinkgeld verloren haben. Genau da setzen die Smartphone-Bank N26 und Heimat Active jetzt mit ihrer bundesweiten Initiative "Save your local Schnitzel" an - und fordern die Menschen zu digitalen Trinkgeldspenden über die N26-App auf.