© Samsung Können diese Augen lügen?

Dass technische Spielereien in der Tierwelt bislang nicht sonderlich weit verbreitet sind, ist keine besonders steile These. Samsung will uns in seiner neuen Kampagne glauben machen, dass so mancher Vier- beziehungsweise Achtbeiner durchaus etwas mit Gadgets "anzufangen" weiß - sofern sie mit dem richtigen Markenlogo daherkommen, versteht sich. Im neuen Werbefilm der Marke verguckt sich eine kleine Spinne in das neue Smartphone Galaxy S22 Ultra, das der koreanische Elektronikkonzern in diesen Tagen weltweit auf den Markt bringt.